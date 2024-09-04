İsrailli Esirden Cumhurbaşkanı Herzog'a Çağrı

Serbest Bırakılan Esirin Kritik Çağrısı

Serbest bırakılan İsrailli esir Liat Atzili, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a yöneltilen çağrısında, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevlerini yeterince yerine getirmediğini ifade etti. Atzili, Herzog'dan, Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını "derhal" imzalaması için kamuoyuna duyuru yapmasını talep etti.

Başbakan Netanyahu'ya Sert Eleştiriler

Basında yer alan haberlere göre, Atzili, esir takası anlaşmasının imzalanması için Herzog'un Netanyahu'ya baskı yapması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Netanyahu'nun anlaşmayı engellemek için her türlü yolu denediğine dair eleştiriler yükselmeye devam ediyor.

İsrail'deki Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu tarafından yapılan açıklama ise, Netanyahu'nun kamuoyunu yanıltmasına yönelik iddiaları destekliyor. Açıklamada, "Gerçekte anlaşmayı baltalamak için her şeyi yaptığınız halde, esirlerin iadesi için çabaladığınız ve destek verdiğiniz yönünde sahte bir imaj yaratmayı bırakın." denildi.

Ailelerin Tepkileri ve Siyasi Baskılar

Aileler, Netanyahu'dan esirlerin sembolü olan sarı kurdele rozetini takmamayı talep etti. Bu rozetin, esirlerin geri dönmesine destek vermek isteyenler tarafından takıldığı belirtiliyor. Netanyahu, ulusal ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile anlaşma yapmamakla ağır bir şekilde eleştirilmeye devam ediyor.

Gazze'deki Durum ve İnsanlık Krizi

İsrail'in esir takası müzakerelerindeki tutumunun yanı sıra, Gazze'nin durumunun da kötüleştiği gözlemleniyor. Son 10 aydan bu yana süren çatışmalarda, çoğunluğu kadın ve çocuk 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki insanlık felaketi her geçen gün derinleşiyor.