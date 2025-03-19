İsrailli Esirler Netanyahu'ya Müzakere Çağrısı Yaptı

Gazze'de serbest kalan İsrailli esirler, Netanyahu'ya müzakerelere dönme çağrısında bulundu. Saldırılara tepki gösterdiler.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 02:56
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 02:56
İsrailli Esirler Netanyahu'ya Müzakere Çağrısı Yaptı

İsrailli Esirlerden Netanyahu'ya Müzakere Çağrısı

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde serbest kalan İsrailli esirler, yeniden başlatılan saldırılara sert tepki göstererek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya müzakerelere geri dönmesi çağrısında bulundular.

Tel Aviv'de bir araya gelen binlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması ve esirlerin serbest kalması için müzakere masasına dönülmesi gerektiğini savundu. Göstericilere hitap eden esirler arasında yer alan Sasha Troufanov, Yair Horn ve Keith Siegel, Netanyahu'ya ateşkes ve esir takası anlaşmasının devam ettirilmesi için öncülük etmesi gerektiğini iletti.

Troufanov, arkadaşı Ariel Cunio ve David Cunio'nun hâlâ Gazze'de esir olduğunu ifade ederek, “Orada olan arkadaşlarımı düşünmeden duramıyorum.” dedi. Ayrıca, “Beni eve getiren bir anlaşma vardı ve ikinci aşamanın başlaması gerekiyordu. Esirler birer posterden ibaret değil, onlar insan ve zamanları tükeniyor.” şeklinde konuştu.

Yair Horn ise gözyaşları içinde, “Askeri baskı onları kurtaramayacak.” diyerek kardeşi Eitan'ı andı. Keith Siegel ise ateşkesin çökmesinin mevcut 59 esir ve aileleri için büyük bir korkuya sebep olduğunu vurguladı. Siegel, “Tüm arabulucuları ve uluslararası toplumu, her rehinenin derhal serbest bırakılması için baskı yapmaya çağırıyoruz.” dedi.

İsrail Ordusunun Saldırıları Yeniden Başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gaza’ya düzenlediği hava saldırılarını 18 Mart sabahı yeniden başlattı. Bu hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli ise yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, saldırıların Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Hamas, İsrail'in sözlerine uymadığını ve Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını açıkladı.

Ayrıca, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini “esirlerden vazgeçmekle” suçlarken, hükümetin savaşı yeniden başlatmasını “tam bir aldatmaca” olarak değerlendirdi. İddialara göre, mücadelenin yeniden başlaması muhalefet partileri tarafından nesnel bir eleştirinin konusu oldu ve Netanyahu'nun siyasi adımları bu yeniden başlayan çatışmaların gölgesinde kaldı.

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