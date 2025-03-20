İsrailli Esirlerin Yakınları Kabine Toplantısının Ertelenmesine Tepki Göstermekte

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin yakınları, İsrail hükümeti kabine toplantısının ertelenmesine sert tepki gösterdi. Beklenen toplantıda, Gazze'ye yönelik saldırılar ve ateşkes müzakerelerinin ele alınması planlanıyordu.

İsrail devlet televizyonu KAN, hükümet kabinesinin önemli konuları görüşmek üzere yapması gereken toplantının cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından, Gazze Şeridi'nde esir durumundaki aileler, hükümete karşı öfkelerini dile getirmek için bir araya geldi.

Esir yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Bakanlar Kurulu'ndan birçok kez toplantı taleplerinde bulunmalarına rağmen cevap alamadıklarını vurguladı. Aile üyeleri, acil olarak Gazze'de tutulan 59 kişinin iadesinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Tel Aviv yakınlarında düzenlenen gösterilerde, bazı esir yakınları “Hükümet, kaçırılanları infaz ediyor” şeklinde ifadelerde bulunarak durumu eleştirdi. Ayrıca, esir yakınları, hükümete savaşı sona erdirmesi ve Gazze'de ateşkes ile esir takası anlaşmasını tamamlaması çağrısında bulundu.