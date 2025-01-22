DOLAR
35,64 -0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.159,02 -0,04%
BITCOIN
3.702.837,03 0,45%

İsrailli General: Ordunun Lübnan'dan Çekilmesi Mümkün Değil

İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesi, ateşkes anlaşmasındaki süreye uygun olmayacak. Tümgeneral Uri Gordin, ateşkes ihlallerini gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 21:02
İsrailli General: Ordunun Lübnan'dan Çekilmesi Mümkün Değil

İsrail Ordusu, Lübnan'dan Çekilmeyecek

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından, İsrail ordusunun kuzey bölgesi komutanı Uri Gordin, ordunun Lübnan'dan çekilmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Bu açıklama, olası bir geri çekilme tarihine günler kala geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Gordin, İsrail Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyelerine Lübnan sınırındaki güvenlik durumu hakkında bilgi verdi. Toplantıda, Hizbullah'ın silah üretim merkezleri ve depolarının yasaklı bölgelerde bulunduğuna dair iddialar gündeme geldi.

Hizbullah'ın Ateşkes İhlalleri

Gordin, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Hizbullah'ın yüzlerce ateşkes ihlalinde bulunduğunu öne sürdü ve Lübnan ordusundaki bazı Şii komutanların Hizbullah'a destek verdiğini belirtirken, bu durumun bölgedeki güvenlik endişelerini artırdığını vurguladı.

Toplantıda, Lübnan ordusunun bazı kademelerinin Hizbullah üyeleriyle bağlantıları olduğuna dair iddialar da ortaya atıldı. Bu ilişkilerin, güvenlik bilgisi sızdırılmasına yol açtığı ileri sürüldü. KAN'ın haberine göre, askeri temsilciler aynı iddiaları İsrail Meclisi'nde düzenlenen kapalı oturumda da dile getirdi.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait silahların görüntülerini paylaştı. Yapılan açıklamada, ordunun, Kefr Şuba bölgesinde gerçekleştirdiği baskında Hizbullah'a ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdiği iddia edildi.

Ateşkes Anlaşmasının Detayları

İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusunun 60 gün içinde (26 Ocak) Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gerekmekteydi. Ancak Gordin, söz konusu çekilmenin, mevcut durum altında gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Ateşkes anlaşmasının ikinci maddesinde ise, Lübnan hükümetinin Hizbullah ve benzeri grupların İsrail'e karşı operasyon düzenlemesini engellemesi gerektiği belirtilmişti. Ancak bu süreçte İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkımları gibi eylemlerle ateşkes ihlallerine devam etti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Motosiklete Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı
2
Nashville'de Lise Saldırısı: 1 Kız Öğrenci Hayatını Kaybetti
3
23 Ocak 2025 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
4
İsrail, Hamas'tan Arbel Yehud'un Serbest Bırakılmasını Talep Etti
5
Türk Devletleri Teşkilatı, Kartalkaya Yangını Sonrası Milli Yas İlan Etti
6
Fransa'da DİTİB'e Bağlı Caminin Önüne El Bombası Bırakıldı
7
Siirt'te Yamaç Paraşütçülerinin Köpeklerle Zorlu Anları

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor