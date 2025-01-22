İsrailli General: Ordunun Lübnan'dan Çekilmesi Mümkün Değil

İsrail Ordusu, Lübnan'dan Çekilmeyecek

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından, İsrail ordusunun kuzey bölgesi komutanı Uri Gordin, ordunun Lübnan'dan çekilmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Bu açıklama, olası bir geri çekilme tarihine günler kala geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Gordin, İsrail Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyelerine Lübnan sınırındaki güvenlik durumu hakkında bilgi verdi. Toplantıda, Hizbullah'ın silah üretim merkezleri ve depolarının yasaklı bölgelerde bulunduğuna dair iddialar gündeme geldi.

Hizbullah'ın Ateşkes İhlalleri

Gordin, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Hizbullah'ın yüzlerce ateşkes ihlalinde bulunduğunu öne sürdü ve Lübnan ordusundaki bazı Şii komutanların Hizbullah'a destek verdiğini belirtirken, bu durumun bölgedeki güvenlik endişelerini artırdığını vurguladı.

Toplantıda, Lübnan ordusunun bazı kademelerinin Hizbullah üyeleriyle bağlantıları olduğuna dair iddialar da ortaya atıldı. Bu ilişkilerin, güvenlik bilgisi sızdırılmasına yol açtığı ileri sürüldü. KAN'ın haberine göre, askeri temsilciler aynı iddiaları İsrail Meclisi'nde düzenlenen kapalı oturumda da dile getirdi.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait silahların görüntülerini paylaştı. Yapılan açıklamada, ordunun, Kefr Şuba bölgesinde gerçekleştirdiği baskında Hizbullah'a ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdiği iddia edildi.

Ateşkes Anlaşmasının Detayları

İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusunun 60 gün içinde (26 Ocak) Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gerekmekteydi. Ancak Gordin, söz konusu çekilmenin, mevcut durum altında gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Ateşkes anlaşmasının ikinci maddesinde ise, Lübnan hükümetinin Hizbullah ve benzeri grupların İsrail'e karşı operasyon düzenlemesini engellemesi gerektiği belirtilmişti. Ancak bu süreçte İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkımları gibi eylemlerle ateşkes ihlallerine devam etti.