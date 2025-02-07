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İsrailli Komutandan Trump'ın Planına Eleştiri: Batı Şeria'da Olaylar Artabilir

İsrailli komutan, Trump'ın Gazze planının Batı Şeria'daki olayları artıracağı uyarısında bulundu. Savunma Bakanı Katz ise askeri istihbarattan endişeli.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:48
İsrailli Komutandan Trump'ın Planına Eleştiri: Batı Şeria'da Olaylar Artabilir

Trump'ın Gazze Planı Üzerine İsrailli Askeri Uyarılar

İsrail Ordusu Askeri İstihbarat Servisi Direktörü Shlomi Binder, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etme planının işgal altındaki Batı Şeria'da olayların artmasına neden olacağına dikkat çekti.

Kanal 13 televizyonunda yayınlanan habere göre, İsrail ordusundan üst düzey askeri yetkililer, Trump'ın Gazze planı hakkında derin endişeler taşıyor ve dün bu konuyla ilgili bir dizi istişare gerçekleştirdiler. Bu görüşmeler sırasında, Binder'in Batı Şeria'daki potansiyel gerginlikler için siyasi yönetime hazırlıklı olmalarını tavsiye ettiği belirtildi.

Diğer bir yerel kaynak olan Yedioth Ahronoth gazetesi ise, askeri yetkililerin Trump'ın teklifi nedeniyle İsrail'in uluslararası arenada bir halkı kovmakla suçlanabileceği endişesini dile getirdiğini aktardı. Gazetelere göre, bu sorunu aşmanın tek yolunun, Gazze'den göç etmek isteyen Filistinliler için çeşitli ülkelerin kabul etmesi olduğunu savundu.

Ordu yetkilileri, Gazze'de yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinlinin büyük bir kısmının bölgeden ayrılmayı kabul etmeyeceğini belirtiyorlar. Bu gelişmelerin ışığında, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Binder'in uyarılmasını istedi.

Katz, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye ilişkin önemli planına ve siyasi kademenin direktiflerine karşı İsrail ordusu subaylarının konuşacağı bir gerçeklik olmayacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Katz, orduya Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göçüne" ilişkin bir plan hazırlaması talimatı da verdi.

Trump, Gazze Şeridi'nin tamamen yerle bir olduğunu ve bu alandaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilmesi planlanan yeni yerleşim alanlarına gitmelerinin daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçenekleri olmadığını öne sürmüştü.

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