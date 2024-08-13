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İsrailli Milletvekili Gazze'deki Saldırılara Tepki Gösterdi

Ofer Cassif, İsrail hükümetinin Gazze'de soykırım uyguladığını öne sürdü ve son saldırılara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 23:57
İsrailli Milletvekili Gazze'deki Saldırılara Tepki Gösterdi

Ofer Cassif'den Çarpıcı Açıklamalar

İsrail Parlamentosu'ndaki muhalif Ortak Liste Partisi'nin milletvekili Ofer Cassif, hükümetin Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği operasyonları sert bir dille eleştirdi. Kendisinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail hükümeti, Gazze'de kasıtlı soykırım işliyor" ifadelerini kullandı.

Son Saldırıların Ayrıntıları

Cassif, 3 gün önce doğan ikiz bebeklerin ve annelerinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin duyduğu üzüntüyü vurguladı. Ölenlerin arasında Cumane Arife isimli anne ile yeni doğan ikiz bebeklerinin de bulunduğu belirtiliyor. Bu acı olay, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'ta gerçekleştirdiği hava saldırısının bir sonucu olarak kaydedildi.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralananlar

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda, en az 39 bin 929 Filistinli yaşamını yitirdi. Bunların 16 bin 314'ü çocuk ve 10 bin 980’i ise kadınlardan oluşuyor. Ayrıca, 92 bin 240 kişi yaralanmış durumda.

Sonuç

Cassif'in açıklamaları, uluslararası toplumun dikkatini çekerken, Gazze'deki durumu da bir kez daha gündeme taşıyor.

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