DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.026,47 -0,32%

İsrailli Siber Güvenlik Yetkilisi Las Vegas'ta Çocuk Tacizi Soruşturmasında Sorgulandı

İsrailli Ulusal Siber Güvenlik Kurumu birim başkanı, Las Vegas'ta çocuk tacizi soruşturmasında sorgulandı; serbest bırakıldı, hakkında iddianame bekleniyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 17:05
İsrailli Siber Güvenlik Yetkilisi Las Vegas'ta Çocuk Tacizi Soruşturmasında Sorgulandı

İsrailli Siber Güvenlik Yetkilisi Las Vegas'ta Sorgulandı

Soruşturmanın detayları

Times of Israel'in haberine göre, İsrail Ulusal Siber Güvenlik Kurumunda bir birimin başkanı geçen hafta ABD'nin Las Vegas kentinde yürütülen bir soruşturma kapsamında polis tarafından sorgulandı.

Sorgulamanın, yetkilinin çocukları 'cinsel amaçlarla tuzağa düşürmek' şüphesiyle yapıldığı bildirildi. Söz konusu yetkilinin, bir konferans için ABD'de bulunduğu kaydedildi.

Haberde, yetkilinin sorgunun ardından serbest bırakıldığı ve İsrail'e döndüğü, hakkında iddianame hazırlanmasının beklendiği ifade edildi.

Kurumun açıklaması

İsrail Ulusal Siber Güvenlik Kurumu ise yetkilinin kendilerini sorgu hakkında bilgilendirdiğini, ancak ABD'li yetkililerden henüz resmi bir bilgi gelmediğini duyurdu.

Kurum, konunun netleşmesine kadar ilgili yetkilinin zorunlu izne çıkarılacağını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Karamürsel yangını kontrol altına alındı
2
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı
3
Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
5
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu
6
Güney Afrika 'Ulusal Diyalog' Sürecini Başlattı: İşsizlik ve Eşitsizlikle Mücadele
7
Bakan Yardımcıları Sağlam ve Alpay Elazığ'da Temaslarda Bulundu

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar