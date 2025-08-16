İsrailli Siber Güvenlik Yetkilisi Las Vegas'ta Çocuk Tacizi Soruşturmasında Sorgulandı

İsrailli Siber Güvenlik Yetkilisi Las Vegas'ta Sorgulandı

Soruşturmanın detayları

Times of Israel'in haberine göre, İsrail Ulusal Siber Güvenlik Kurumunda bir birimin başkanı geçen hafta ABD'nin Las Vegas kentinde yürütülen bir soruşturma kapsamında polis tarafından sorgulandı.

Sorgulamanın, yetkilinin çocukları 'cinsel amaçlarla tuzağa düşürmek' şüphesiyle yapıldığı bildirildi. Söz konusu yetkilinin, bir konferans için ABD'de bulunduğu kaydedildi.

Haberde, yetkilinin sorgunun ardından serbest bırakıldığı ve İsrail'e döndüğü, hakkında iddianame hazırlanmasının beklendiği ifade edildi.

Kurumun açıklaması

İsrail Ulusal Siber Güvenlik Kurumu ise yetkilinin kendilerini sorgu hakkında bilgilendirdiğini, ancak ABD'li yetkililerden henüz resmi bir bilgi gelmediğini duyurdu.

Kurum, konunun netleşmesine kadar ilgili yetkilinin zorunlu izne çıkarılacağını bildirdi.