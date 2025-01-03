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İsrailli Vekiller Gazze'nin Kuzeyindeki Saldırıları Şiddetlendirmeyi Talep Ediyor

İsrail'de 8 milletvekili, ordunun Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırıların arttırılması gerektiğini savundu ve 'Generaller Planı'nın uygulanmasını istediler.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:07
İsrailli Vekiller Gazze'nin Kuzeyindeki Saldırıları Şiddetlendirmeyi Talep Ediyor

İsrailli Vekiller Gazze'nin Kuzeyindeki Stratejiyi Gözden Geçiriyor

İsrail Meclisi (Knesset) Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyesi bir grup milletvekili, ordunun Gazze Şeridinde yürüttüğü operasyonların hedeflerine ulaşamadığını belirterek, Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırıların daha da şiddetlendirilmesini talep etti.

Savunma Bakanına Açık Mektup

İsrailli milletvekilleri, Savunma Bakanı Yisrael Katz'a gönderdikleri mektupta, Hamas'ın İsrail ordusunu tükenmiş vaziyette bıraktığını ve hızla güçlendiğini vurguladılar. Mektupta, toplamda 8 milletvekilinin imzasının bulunduğu talep doğrultusunda, ordunun Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla tehcir etmesi ve bölgeyi kuşatması gerektiği ileri sürüldü.

Gazze'ye Yönelik Yenilenen Strateji Önerisi

Mektupta, ordunun Gazze'ye yönelik mevcut saldırı planının değiştirilmesi ve bölgenin kuzeyinde tartışmalı "Generaller Planı"nın uygulanması gerektiği belirtiliyor. 27 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırı yöntemlerinin Hamas'ın yeniden toparlanmasına olanak tanıdığı savunuldu. Bu nedenle mevcut stratejinin, kesin bir sonuca götürmeyen bir 'yıpratma savaşı' yarattığı öne sürüldü.

Generaller Planı Hakkında Endişeler

Mektupta, Gazze'nin kuzeyindeki tüm gıda ve enerji kaynaklarının imha edilmesi gerektiği ifade edilirken, "kuşatma sırasında beyaz bayrakla teslim olmayan herkesin uzaktan yok edilmesi" talep edildi. Ayrıca askerlerin, kuşatma altına aldıkları bölgeleri zamanla işgal etmeleri istendi.

Tartışmalı Planın İçeriği

"Generaller Planı", Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ve bölgenin kuşatılmasını öngörmektedir. Bu plan, silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında bir seçim yapmaya zorlanmasını içeriyor. İzlenen strateji çerçevesinde, bölgeyi terk etmeyen Filistinlilere düşman muamelesi yapılması öngörülüyor.

İsrail ordusunun sıkı bir kuşatma uyguladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyi için sık sık "tahliye emri" yayımlaması da bu planın izlerini taşımaktadır.

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