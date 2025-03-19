İsrailli Yedek Subaylar Gazze'ye Saldırılara Katılımı Reddetti

İki İsrailli yedek subay, Gazze saldırılarına katılmayı reddederek ordudan uzaklaştırıldıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:02
İsrailli Yedek Subaylar Gazze'ye Saldırılara Katılımı Reddetti

İsrailli Yedek Subaylardan Cesur Karar

İsrailli iki yedek subay, Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı yeniden başlatılan saldırılara katılmayı reddettiklerini açıkladı. Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin politikalarına karşı çıkarak Gazze'deki saldırılara iştirak etmeyi reddeden subaylar, ordudan uzaklaştırıldı.

Alon Gur'un Açıklamaları

İsrail ordusunda savaş pilotu olarak görev yapan 43 yaşındaki Alon Gur, sosyal medya üzerinden yedek askerlik hizmetini sonlandırma kararını duyurarak, "Filo komutanımla görüştüm ve kendisine kırmızı çizginin aşıldığını söyledim" ifadesini kullandı. Gur, bu isteğinin askeri ve siyasi mekanizmaya olan güven eksikliğinden kaynaklandığını vurgulayarak, Netanyahu hükümetinin insan hayatını önemsemediğini belirtti.

Michael Meir'in Görüşleri

Askeri istihbarat yedek subayı Michael Meir ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Halkı savunmaya en çok yardımcı olacak şeyin, bir grup hainin hizmetinde çatışmalara katılmayı reddetmek olduğunu" belirtti. Meir, Gazze'de yaşananların İsrail halkının çıkarlarına tamamen aykırı olduğunu ifade ederek, askerleri boş yere ölmeye ve öldürmeye gönderen bir saldırının parçası olmayı reddetti.

İsrail ordusu, bu iki yedek subayın ordudan uzaklaştırıldığını resmi olarak doğrulayarak, durumu açıklığa kavuşturmuştur.

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