İsrailli Yerleşimcilerin Filistin'deki At Hırsızlığı İddiaları

İsrailli yerleşimcilerin, Filistin topraklarından at çaldığı ve hayatı zorlaştırdığı belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 19:15
İsrailli Yerleşimcilerin Filistin'deki At Hırsızlığı İddiaları

Filistin'de At Hırsızlığı Vakaları Artıyor

İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan hak ihlalleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrailli yerleşimciler, özellikle Ürdün Vadisi'nde Filistinlilerin atlarını çalmaya başladı.

Çalınan Atlar ve Yaşanan Sıkıntılar

WAFA'nın haberine göre, İsrailli yerleşimciler Filistinlilerin yaşam alanlarını zorlaştırmaya devam ediyor. Malih Köy Meclisi Başkanı Mehdi Daragma'nın ifadelerine göre, yerleşimciler Kuzey Agvar bölgesindeki Hırbet Samra, Vadi el-Fao ve Farisiyye gibi yerlerde Filistinlilere ait ekinlerde inek otlatıyor.

Ayrıca, Hırbet Yerza beldesinde, Tubas kentinin doğusunda, Fevzi Anbusi adlı bir Filistinlinin atının çalındığı da bildirildi. Bu tür olaylar, Filistin topraklarındaki huzursuzluğu artırmakta.

Filistin'deki bu gelişmeler, uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ederken, yerel halkta ise büyük bir endişe yaratıyor.

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