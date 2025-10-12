İsrailliler: Gazze Ateşkesi Netanyahu'ya Rağmen Trump Sayesinde Sağlandı

Esirler Meydanı'nda tepkiler ve kutlamalar

ENES CANLI / FARUK HANEDAR - Gazze'de ateşkes ve esir takası için aylardır gösteri düzenleyen İsrailliler, anlaşmanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya rağmen ABD Başkanı Donald Trump sayesinde sağlandığını düşünüyor.

Tel Aviv'deki Esirler Meydanı'nda toplanan esir yakınları ve destekçileri, Gazze Şeridi'nde iki yıl süren çatışmalar devam ederken hükümete karşı sık sık ateşkes ve esir takası çağrıları yaptı. Anlaşmanın açıklanmasının ardından, esirlerin serbest bırakılmasına saatler kala meydanda tekrar büyük bir kalabalık toplandı.

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump'ın katıldığı etkinlikte, konuşma sırasında Netanyahu'nun adı anıldıkça kalabalıktan yuhalama ve 'Utan, utan, utan' sloganları yükseldi. Witkoff'un Netanyahu'nun katkısından söz etmesi sık sık konuşmasının kesilmesine yol açtı.

Gösteride bulunanlardan Michel ve Imanuel Yelin, esirlerin dönmesinin ardından mevcut hükümeti görevden almak için çalışacaklarını belirtti. Michel, Netanyahu'yu Gazze'deki tüm müzakereleri sabote etmekle suçlayarak savaşın iki yıl sürmesinin nedeninin bu olduğunu söyledi ve 'Trump olmasa ateşkesin de olmayacağına inanıyorum' diyerek Trump'a teşekkür etti.

Michel anlaşmayla ilgili şunları kaydetti: 'Savaşı sona erdirmek ve tüm esirlerimizi eve geri getirmekten memnunum. Ancak İsrail'in anlaşmayla hiçbir ilgisi olmaması beni rahatsız ediyor. Anlaşma Başkan Trump tarafından yapıldı. Anlaşma, Hamas'a finansal destek sağlayan Katar ile yapıldı. Anlaşma, İsrail'i sevmeyen Türkiye ile yapıldı. Hamas liderleri ile yapıldı. Bizim hiçbir konuda söz hakkımız yoktu.'

Michel, Gazze'de Hamas'ın hâlâ yönetimde ve silahlı olduğuna dikkat çekerek, bir İsrailli olarak bundan memnun olmadığını söyledi. Ayrıca İsrail'in 2005'te Gazze'den çekildiğini vurgularken, on yıllardır süren çatışmaların nedenini Filistin tarafına bağladı ve daha önceki barış önerilerinin kim tarafından reddedildiğini öğrenmeleri gerektiğini savundu.

Gösteride Nimrod Cohen'in fotoğrafı bulunan döviz taşıyan Imanuel Yelin, Beerşeva'da esir ailelerine destek faaliyetleri yürütürken Netanyahu destekçileri tarafından taciz edildiğini, posterlerin yırtıldığını ve üzerlerinin karalandığını anlattı. Yelin, 'Trump'ın çok destekçisi değilim ama ona teşekkür etmeliyiz. Sadece o Netanyahu'ya böyle baskı kurabilirdi' dedi ve anlaşmanın 'Netanyahu'ya dayatıldığını' kaydetti.

Yelin, bu anlaşmayla Hamas'ın Gazze'deki varlığının sona ermeyeceğini; Filistin Yönetimi ve diğer Arap ülkelerinin sürece dahil olmasıyla Hamas'ın hakimiyetinin kırılabileceğini ileri sürdü. Ayrıca İsrail'de seçimin en geç bir yıl içinde yapılacağını ve Netanyahu'nun kaybetmesini umduğunu belirtti.

Etkinlikte dikkat çeken bir başka unsur ise meydandaki çok sayıda İsrailli silahlı 'sivil' oldu. Uzun namlulu silah taşıyan kişiler, sivil kıyafetlerle kalabalığın içinde yer aldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail'e gelen Witkoff, Kushner ve Ivanka Trump, yüz binlerce kişinin katıldığı gösteride kürsüye çıkarak konuştu.

Gösterilerdeki tepkiler, esir takası ve ateşkes sürecinin nasıl şekillendiği, dış aktörlerin rolü ve iç siyasette yaratacağı etkiyi gündemde tutmaya devam ediyor.

