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İsraillilerin Zeytin Ağaçlarına Saldırısı

Batı Şeria'da asırlık zeytin ağaçları kesildi; yerel çiftçiler durumu felaket olarak nitelendiriyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:49
İsraillilerin Zeytin Ağaçlarına Saldırısı

Batı Şeria'da Zeytin Ağaçlarına Saldırı

İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait asırlık yüzlerce zeytin ağacını kesti. Yahudi Yerleşim Karşıtı Komiteler'den aktivist Beşşar el-Karyuti, Nablus'a bağlı Karyut köyünde 2 bin dönümlük arazide zeytin ağaçlarının tehdit altında olduğunu belirtti. Karyuti, "İsrail makamlarının izin vermesinin ardından Eli adlı yerleşim yerine yakın zeytinliklere gidebilen köy sakinleri, asırlık zeytin ağaçlarının kesildiğini gördü," ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin Tanıklıkları

Çiftçilik yapan Filistinli Muhammed Bedevi, "Bugün gerçek bir felaketle karşılaştık. Asırlık zeytin ağaçları kökten kesilmiş," diyerek durumu özetledi. Bedevi, kendisine ait yaklaşık 100 zeytin ağacından 30'unun kesildiğini aktararak, "Karyut köyündeki çiftçiler uzun yıllardır İsraillilerin saldırılarına maruz kalıyor," dedi.

Arazilerine Erişim Sorunu

Bedevi, İsraillilerin 7 Ekim tarihini fırsat bilerek kendi arazilerine gidebilmelerine bile izin vermediğini belirtti. Bu arazilerin kendisine dedesi ve babasından kaldığını dile getiren Bedevi, "Buralarda 500 yıldan fazla ömrü olan zeytin ağaçları bulunuyor," vurgusunda bulundu.

Ölü Sayısı Arttı

Son olarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 166 çocuk dahil olmak üzere 763 Filistinli hayatını kaybetti.

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