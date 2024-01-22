İşsizlik maaşında o şart ortadan kalktı! Artık herkese tıkır tıkır ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, işsizlik maaşı alma isteğinde bulunanlar için önemli bir değişikliğin kapısını aralıyor. Bakan Işıkhan, mevcut durumda 600 günlük prim ödeme şartının tamamen kaldırılacağını belirterek, asgari prim ödeme gün sayısının 450 güne indirileceği yeni düzenleme ile işsizlik maaşı talep edenlere avantajlar sunacağını vurguluyor.



Bakan Işıkhan'ın, "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Sigortalı vatandaşlarımızın kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senede gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz." sözleriyle duyurduğu değişiklik, işsizlik maaşı alabilmek için gerekli olan asgari prim ödeme gün sayısını 450 güne kadar düşürüyor. Aynı zamanda, başvurularda aranan prim gün sayısı şartı da bu düzenleme kapsamında güncelleniyor. Buna göre, sigortalı bir çalışanın son 3 yıl içerisinde 450 gün boyunca prim ödemesi halinde işsizlik durumlarında kısa çalışma ödeneğine başvuru yapma hakkı elde edecek.





Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte işsizlik maaşı alabilmek için gereken prim gün sayısı azalırken, maaşın hesaplanmasında da yeni bir formül devreye girecek. Yeni düzenleme esas alındığında işsizlik maaşı, son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında hesaplanacak. Bu durumda işsizlik maaşı en düşük 7 bin 940 TL, en yüksek ise 15 bin 880 TL olacak.

Ayrıca, hatırlatmak gerekir ki istifa eden bir kişi işsizlik maaşı almaya hak kazanamaz; bu hakkı elde edebilmek için çalışanın kendi isteği dışında işten ayrılmış olması ve kusurlu olmaması gerekmektedir. Bu önemli değişiklik, işsizlik maaşı şartlarında önemli bir esneklik sağlayarak, vatandaşların bu destekten daha kolay ve hızlı bir şekilde yararlanmasını amaçlamaktadır.



