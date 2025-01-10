İşsizlik Sigortası Fonu 2024'te 359 Milyar Liraya Ulaştı!

İşsizlik Sigortası Fonu'nda Rekor Büyüme

2023 yılı sonunda 197 milyar lira varlığa ulaşarak içerde büyük bir etki yaratan İşsizlik Sigortası Fonu, 2024'te yaklaşık %82 büyüyerek 359 milyar lira büyüklüğe ulaştı. İsteği dışında işsiz kalan sigortalıların gelir kaybını telafi etmeleri amacıyla 1999 yılında yasalaşan Fon, Haziran 2002'den itibaren işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.

Büyüme Verileri ve Kaynaklar

2023 yılında 162 milyar lira işçi ve işveren primlerinden, 54 milyar lira devlet katkısından, 95 milyar lira faiz gelirinden ve 24 milyar lira diğer kalemlerden oluşan fon, 2024’te sağladığı büyüme ile dikkatleri üzerine çekti. Fon, 2024'te işsizlere toplam 45 milyar 730 milyon lira ve teşvik ile desteklere ise 71 milyar lira ödeme gerçekleştirdi.

İşsizlik Ödeneği Miktarlarında Değişiklik

İşsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları üzerinden hesaplanan ödenek miktarının %40'ı olarak belirleniyor. Ancak bu hesaplama asgari ücretin <%80'ini aşamıyor. 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücretin brüt miktarı 26 bin 5 lira 50 kuruş, net miktarı ise 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu değişiklikle, 2025'te işsiz kalan bir birey için en düşük işsizlik ödeneği 10 bin 323 lira olacak.

Ödeme Şartları ve Süreleri

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için sigortalı bireylerin belirli şartları taşıması gerekmektedir. Kişinin, kendi isteği dışında işsiz kalmış olması ve hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması gerekmektedir. Ayrıca, hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. İşten ayrılmadan sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yapılması durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanılabilir.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda 600 gün sigortalı çalışan bireylere 180 gün, 900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün ve 1080 gün prim ödemiş olanlara ise 300 gün işsizlik ödeneği verilme şartları da belirlenmiştir.