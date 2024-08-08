İstanbul 2 No'lu Barodan Gazze İçin İmza Kampanyası

İstanbul 2 No'lu Barosu, Gazze'deki Soykırımı Durdurmak İçin İmza Kampanyası Başlattı

İstanbul 2 No'lu Barosu, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla "gazzeicinimza.org" adlı bir internet sitesi üzerinden dijital imza kampanyası başlattı. Baro Başkanı Yasin Şamlı, kampanyanın amacını hedef alarak, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için toplumsal bir dayanışma oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze’deki İnsanlık Suçlarına Dikkat Çekildi

İnternet sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda, 7 Ekim'den bu yana gerçekleştiren saldırılar sonucunda 38 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, bunların 21 bininin çocuk olduğu vurgulandı. Ayrıca, hastanelere, mülteci kamplarına ve dinî mekânlara yapılan saldırılara dikkat çekildi. "İşgalci güçler, savunmasız insanları hedef aldı; kadınlar ve çocuklar hedef alınıyor" denildi.

İmza Kampanyasına Destek Çağrısı

Baro, tüm insanları imza kampanyasına katılmaya ve Gazze’deki ağır durumu göz önünde bulundurup destek vermeye davet etti. Bu kapsamda, "Hakkımızda" bölümünde detaylı bilgilere yer verildi.

Yasin Şamlı, daha önce yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunduklarını ve şunları ekledi: "Gazze’de katledilen her insan bizim için vicdani bir meseledir. Bu kıyıma kayıtsız kalmamız mümkün değil".

Uluslararası Destek Arayışı

Baro Başkanı, kampanyaya dünyanın dört bir yanından 3061 hukukçunun destek verdiğini belirtti. Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, Hollanda gibi birçok ülkeden avukatların da katılım gösterdiği ifade edilerek, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurumuzu yapmayı planlıyoruz" dedi.

Şamlı, sözlerine şu şekilde devam etti: "Kadın ve çocuk soykırımı için ek başvurular hazırlıyoruz. Tüm dünyayı bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Gazze için imza atarak, insanlığa karşı işlenen suçların durdurulmasına katkıda bulunabilirsiniz".

Gazze İçin Birlik Olalım

İstanbul 2 No’lu Barosu, tüm insanlığı Gazze'deki soykırıma karşı sesini yükseltmeye çağırırken, soykırım ve insanlığa karşı suçların etkili şekilde soruşturulması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Bhikmetine göre, "Gazze için imza atarak, insanlık onurunu koruyun" şeklinde mesaj yayınlandı. Tüm hukukçular ve halk, bu önemli kampanyayı destekleyerek, adaletin yerini bulması için harekete geçilmeye davet edildi.