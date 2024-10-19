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İstanbul 2 Nolu Barosu 3. Olağan Genel Kurulu Toplandı

İstanbul 2 Nolu Barosu'nun 3. Olağan Genel Kurulu, yeni başkanlık seçimleriyle birlikte İstanbul Üniversitesi'nde başladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:45
İstanbul 2 Nolu Barosu 3. Olağan Genel Kurulu Toplandı

İstanbul 2 Nolu Barosu 3. Olağan Genel Kurulu Toplandı

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığının düzenlediği 3. Olağan Genel Kurul, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Mevcut başkan Yasin Şamlı, Ahmet Yılmaz ve Murat Güneş gibi adayların yarıştığı seçimler için toplanıldı.

Katılımcılar ve İlk Gündem Maddeleri

Genel kurula, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel gibi önemli isimlerin yanı sıra birçok avukat katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından divan başkanlığı ve üyelerinin seçimi yapıldı.

Yasin Şamlı'nın Açıklamaları

Yasin Şamlı, konuşmasında baroların kuruluşunun avukatların tercih yapma özgürlüğüne katkıda bulunduğunu vurguladı. Tek bir baroya üye olma zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla birlikte, 2 Nolu Baronun bir hukuk üretim merkezi olarak milletin değerlerine uygun hizmet verdiğini belirtti.

Şamlı, ayrıca, "Hukukçulara en iyi hizmeti verme anlayışıyla çalışıyoruz. Üyelerimizin problemlerini doğrudan sorarak, destek sunmaya özen gösteriyorum," diyerek baro içindeki iletişimi güçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Uluslararası Hukuki Çalışmalar

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin olarak hazırladıkları 8 klasörden oluşan dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Birleşmiş Milletler (BM) ile paylaştıklarını belirten Şamlı, UCM savcısının bu delillere olan tepkisini aktardı.

"Bu dosyayı hazırlama sürecinde, 12 farklı ülkeden 3 bin 61 hukukçunun imzasını almak büyük bir onur. Bu şekilde, dünya genelinde soykırıma dikkat çekmeye çalışıyoruz," diyerek, baronun uluslararası hukuki alanda sağladığı katkıya değindi.

Meslek Sorunları ve Mali Rapor

Olağan Genel Kurul, baro üyelerinin yargı ve meslek sorunlarının görüşülmesi ve 2022-2024 mali raporunun okunarak değerlendirilmesiyle devam etti.

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