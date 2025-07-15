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İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan 15 Temmuz'a Anlamlı Yürüyüş

İstanbul 2 Nolu Barosu, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıldönümünde anlamlı bir yürüyüş düzenledi. Başkan Yasin Şamlı önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 21:03
İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan 15 Temmuz'a Anlamlı Yürüyüş

İstanbul 2 Nolu Barosu, 15 Temmuz Darbe Girişimini Unutmadı

İstanbul 2 Nolu Barosu, FETÖ'nün darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla anlamlı bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na kadar devam etti.

Avukatlar, Adalet ve Hukukun Yanındaydı

Fatih Camisi avlusunda bir araya gelen avukatlar, cübbelerini giyerek “Milletimizin hukukunu savunmaya devam edeceğiz” yazılı pankartı açtılar. Türk bayrakları ile donanan avukatlar, çeşitli dövizler taşıyarak yürüyüşe katıldılar. Taşınan dövizler arasında “Bir devrin sonu 15 Temmuz” ve “Hukukçu millet el ele geçit vermez darbelere” gibi ifadeler yer aldı.

Başkan Yasin Şamlı'nın Açıklamaları

Yürüyüşün ardından açıklama yapan İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, Türkiye'nin 9 yıl önce sadece bir darbe girişimi değil, bir işgal teşebbüsü yaşadığını vurguladı. Şamlı, FETÖ'nün emperyalistlerin maşası olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Cumhurbaskanı’mızın canına kastedildi.” dedi.

Milletin Direnişi ve Liderlik

Şamlı, darbe girişimi sırasında milletin cesurca direndiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini öne çıkardı. “Milletimiz artık darbelerin emperyalistlerin planlandığını biliyordu” diyen Şamlı, Erdoğan'ın canı pahasına milleti meydanlara davet ettiğini belirtti.

Adalet ve Yargı Üzerine Değerlendirmeler

Yasin Şamlı, 15 Temmuz'un yargıya karşı darbecilerin ilk kez harekete geçtiği bir gece olduğunu ve bu olayın yargı düzeninin millete yakınlaştığını gösterdiğini ifade etti. “Yargı darbecilere destek vermeden darbenin başarılı olması mümkün değildir” diyen Şamlı, o gecenin yargının milletle buluşma anı olduğunu aktardı.

Baro Olarak Verilen Söz

Şamlı, 15 Temmuz şehitlerini anarak, İstanbul 2 Nolu Barosu olarak geleceğe bir söz verdiklerini belirtti. “Ne vesayetçilere ne darbecilere geçit vermeyeceğiz” diyerek, baronun her zaman adaletin yanında yer alacağını vurguladı.

İstanbul 2 Nolu Barosu avukatları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe...

İstanbul 2 Nolu Barosu avukatları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na yürüyüş düzenledi. Fatih Camisi avlusunda bir araya gelen ve cübbelerini giyen avukatlar, "Milletimizin hukukunu savunmaya devam edeceğiz" yazılı pankart açtı.

İstanbul 2 Nolu Barosu avukatları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe...

İstanbul 2 Nolu Barosu avukatları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na yürüyüş düzenledi. Fatih Camisi avlusunda bir araya gelen ve cübbelerini giyen avukatlar, "Milletimizin hukukunu savunmaya devam edeceğiz" yazılı pankart açtı.

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