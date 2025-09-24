İstanbul 45. Asliye Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresinin Durdurulmasını Talep Etti

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi durdurma talep etti

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin bugün yapılmasının mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle durdurulmasını istedi. Mahkeme talebini İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazılı olarak iletti.

Yazıda, davacı Özlem Erkan ile davalılar CHP Genel Merkezi, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Mehmet Arslan Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Veli Gümüş, CHP İstanbul İl Başkanlığı arasında mahkemede süren dernek genel kurulu kararlarının iptali davası bulunduğu hatırlatıldı.

Mahkemenin ara kararı ve gerekçesi

Mahkeme, dosyada görülen davada verilen 2 Eylül tarihli ara kararla CHP İstanbul İl Yönetimi'nin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı, geçici kurul atandığı ve üst kurul ile kurultay delegelerinin görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Ayrıca İstanbul il örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildiği vurgulandı.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: "6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Mahkememizde devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24 Eylül tarihinde CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir."

İcra memurları kongre alanına geldi, gerginlik yaşandı

İstanbul 6. İcra Müdürlüğü memurları, mahkemenin durdurma kararını tebliğ etmek için kongrenin gerçekleştirildiği Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'ne geldi. Parti milletvekilleri ile avukat ve hukukçular tarafından karşılanan memurlar, mahkemenin durdurma kararının geçersiz olduğu iddiasıyla salona alınmadı.

Bu gelişme üzerine icra memurları tutanak tuttu ve iki taraf arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Mahkemenin önceki tedbir kararları

Mahkeme ayrıca, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecine ilişkin takvimde yer alan seçim çalışmalarından, yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar vermişti.

Öte yandan mahkeme, CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınması talebini reddetmiş; 8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde alınan kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine ilişkin kararın tebliği ve gerekli işlemler hakkında hüküm verdi.

Gelişmelerle ilgili taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.