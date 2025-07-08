İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika verileriyle İstanbul ve Marmara Bölgesi için kritik bir uyarı yayınladı. Kavrulacağız dedirten sıcak hava dalgası, Çarşamba gününden itibaren kenti esir alacak.

Birçok ilçede termometrelerin 38-39 dereceleri görmesi beklenirken, uzmanlar özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda halkı peş peşe uyardı. İşte yurtta kavurucu sıcaklara dair son tahminler ve dikkat edilmesi gerekenler.

Türkiye'nin yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceği uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Özellikle İstanbul, bu dalgadan en çok etkilenecek şehirlerin başında geliyor. Yapılan tahminlere göre, kent genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaşacak.

İstanbullular Çarşambaya Dikkat

Yapılan ölçüm ve tahminlere göre, Çarşamba günü İstanbul'da hava sıcaklığı 33 derece olarak öngörülse de, nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın çok daha yüksek olacağı belirtiliyor. Kırklareli'nde 37, Edirne ve Balıkesir'de ise 39 dereceyi bulacak sıcaklıklar, Marmara Bölgesi'nin adeta bir fırına döneceğinin habercisi olarak yorumlandı.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların bu sıcak havalarda ekstra tedbirli olması gerektiğinin altını çizerken, öğle saatleri olan 11:00 ile 16:00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda da uyarı yayımlandı.

Ege Bölgesinde Termometreler Patlayacak

Ege Bölgesi'nde durumun daha da ciddi boyutlara ulaşması bekleniyor. Az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı bölgede, sıcaklıklar adeta tavan yapacak. Manisa'da termometrelerin 42 dereceyi, Denizli'de 41 dereceyi, Afyonkarahisar ve İzmir'de ise 36 dereceyi görmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yurdun büyük bir bölümü açık ve az bulutlu bir havanın etkisinde olacak. Ancak kuzeydoğu kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülebileceği belirtilirken, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ve Van'ın doğusunda beklenen yağışların, sıcak havanın bunaltıcı etkisini bir nebze olsun kıracağı umut ediliyor.