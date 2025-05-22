Kurban Bayramı İçin Hayvan Girişleri Başladı

İstanbul'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık hayvan girişleri bu gece itibarıyla başladı. Şehirdeki düzenli ve sağlıklı hayvan sevkleri için Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda denetim noktası kuruldu.

Denetimler 7 Gün 24 Saat Sürecek

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, denetim esnasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İstanbul’a Kurban Bayramı münasebetiyle hayvan sevklerinin başladığını duyurdu. Kendileri de veteriner hekim ve teknik personelle birlikte 7 gün 24 saat denetim yapacaklarını belirtti.

Kurbanlık Hayvan Sayıları Yeterli

Parıldar, bu yıl İstanbul'a 68 bine yakın büyükbaş ve 68 bine yakın küçükbaş hayvan sevk edileceğini aktararak, la birlikte, Kurban Bayramı'nda toplamda 78 bine yakın büyükbaş ve 77 bine yakın küçükbaş hayvanın kurban edileceğini belirtti. “Gerek İstanbul'da gerekse Türkiye genelinde kurban sayısının yeterli olduğu açıktır.” dedi.

Tarım Cebimde Uygulaması ile Hayvan Takibi

Parıldar, kurbanlık hayvan alacak vatandaşlara Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “Tarım Cebimde” uygulamasını kullanmalarını önerdi. Uygulama sayesinde vatandaşlar, hayvanların kulak küpelerini sorgulayarak yaşını, aşılarını ve sevk raporlarını kolayca görebiliyorlar.

Denetimlerde Yüksek Standartlar

Denetimler sırasında sağlık raporlarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Parıldar, “Ekipler, yol kontrollerinde veteriner sağlık raporlarını inceledikten sonra hayvanların varış noktasına dikkat ediyor.” açıklamasında bulundu.

Gelecek günlerde de denetimlerin artarak süreceği belirtiliyor, bu da vatandaşların kurbanlık hayvanlara ulaşımını güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında oluşturulan denetim noktasında, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince hayvan sevk kontrolü yapıldı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında oluşturulan denetim noktasında, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince hayvan sevk kontrolü yapıldı.