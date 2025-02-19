İstanbul'a Kuvvetli Kar Uyarısı: 3 Gün Sürecek

Meteoroloji'den İstanbul İçin Önemli Uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul genelinde yarından itibaren 3 gün sürecek olan kar yağışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor

Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun biçimde devam etmesi, pazar öğle saatlerine kadar sürmesi tahmin ediliyor. Bu süreçte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı

Ayrıca, buzlanma ve don olayının pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı öngörülüyor. Bu nedenle vatandaşların, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.