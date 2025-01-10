İstanbul'a Kuvvetli Yağış Uyarısı: AKOM Açıklama Yaptı

AKOM, İstanbul ve Marmara Bölgesi için yarından itibaren kuvvetli yağış ve soğuk hava uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:29
İstanbul'a Kuvvetli Yağış Uyarısı: AKOM Açıklama Yaptı

İstanbul'da Yağışlı Hava Etkili Olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarından itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Hafta Sonu Hava Durumu

AKOM'un yaptığı açıklamaya göre, kentte hafta sonundan itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Bugün hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükselmesi, akşam saatlerinde ise 12 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Gelecek Günlerde Yağış Sürecek

Yarından itibaren ve özellikle pazar günü yağışın devam etmesi bekleniyor. Ayrıca, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerinde ise yağışların hafif şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlara Uyarı

Vatandaşların, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Herkesin son gelişmeleri takip etmesi önemle tavsiye edildi.

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