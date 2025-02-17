İstanbul'a Sibirya Soğuğu ve Kar Yağışı Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu hafta Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının İstanbul'u etkileyeceğini ve sıcaklıkların hızla düşeceğini açıkladı. 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren başlayacak kar yağışının, 21-22 Şubat tarihlerinde kuvvetleneceği belirtiliyor.

AKOM'un yaptığı açıklamada, uzmanların tahminlerine göre, İstanbul ve çevresinin bu hafta boyunca Sibirya soğuklarının etkisi altında kalacağı vurgulandı. Hava sıcaklıklarının 0-3 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

Bugünden itibaren İstanbul'da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağı, sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte 19 Şubat tarihinden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor. 20 Şubat Perşembe günü devam etmesi beklenen kar yağışının, 21-22 Şubat tarihlerinde artacağı ifade edildi.

Ayrıca, hava sıcaklıklarının 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 4-8 derece altında olacağı, ardından 26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında ise normale döneceği bildirildi. Vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

AKOM'un verilerine göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı %61,42 seviyesine ulaşarak toplam 533 milyon metreküp su seviyesine ulaştığı, deniz suyu sıcaklığının ise 9 derece olarak ölçüldüğü de kaydedildi.