İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

İstanbul'da Su Kesintisi Alarmı!

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir gelişme İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın Çarşamba günü 11 Haziran 2025 tarihinde 14 saat sürecek bir su kesintisinin yaşanacağını duyurdu. Kesintinin, şehirdeki önemli bölgelerde hayatı olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Su Kesintisinin Tarihi ve Süresi

Yapılan resmi açıklamaya göre, su kesintisi 11 Haziran Çarşamba günü saat 10:00'da başlayacak ve gece 00:00'a kadar devam edecek. Bu kesintinin sebebi ise İstanbul'un su altyapısında gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları.

Kesintiden Etkilenecek Bölgeler

İSKİ'nin verdiği bilgiye göre, su kesintisinden etkilenecek mahalleler aşağıda listelenmiştir:

Bahçelievler'de Susuz Kalacak Bölgeler:

Bahçelievler (bir kısmı)

Yenibosna Merkez (bir kısmı)

Çobançeşme (bir kısmı)

Hürriyet (bir kısmı)

Kocasinan Merkez

Zafer

Fevzi Çakmak (bir kısmı)

Cumhuriyet

Soğanlı

Şirinevler (bir kısmı)

Siyavuşpaşa (bir kısmı)

Bağcılar'da Su Kesintisinden Etkilenecek Mahalleler:

Mahmutbey (bir kısmı)

15 Temmuz (bir kısmı)

Bağlar (bir kısmı)

Barbaros

Yıldıztepe

Fevzi Çakmak (bir kısmı)

İnönü

Yenigün

Merkez

Çınar (alt kısmı)

Sancaktepe

Kemalpaşa (alt kısmı)

Yavuz Selim

Kazım Karabekir

Hürriyet

Güngören'de Susuzlukla Karşılaşacak Semtler:

Haznedar

Güven

Akıncılar

Mareşal Çakmak

Merkez

Sanayi (bir kısmı)

Güneştepe

Esenler'de Su Kesintisinden Etkilenecek Tek Mahalle:

Fatih Mahallesi (bir kısmı)

İSKİ, bu çalışmaların Bahçelievler Terfi Merkezi'ndeki ana isale hatlarındaki önemli ekipmanların yenilenmesi ve Bağcılar ile Kocasinan hatlarındaki vanaların güncellenmesi amacıyla gerçekleştirileceğini açıkladı. İstanbul'da bu sürek karşısında hazırlıksız kalmamak için gereken önlemleri almanız tavsiye edilmektedir.