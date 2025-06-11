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İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

İstanbul'da 11 Haziran 2025'te yapılacak su kesintisi hakkında İSKİ uyardı. 14 saat sürecek kesintinin detayları burada.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 00:00
İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

İstanbul'da Su Kesintisi Alarmı!

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir gelişme İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın Çarşamba günü 11 Haziran 2025 tarihinde 14 saat sürecek bir su kesintisinin yaşanacağını duyurdu. Kesintinin, şehirdeki önemli bölgelerde hayatı olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Su Kesintisinin Tarihi ve Süresi

Yapılan resmi açıklamaya göre, su kesintisi 11 Haziran Çarşamba günü saat 10:00'da başlayacak ve gece 00:00'a kadar devam edecek. Bu kesintinin sebebi ise İstanbul'un su altyapısında gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları.

Kesintiden Etkilenecek Bölgeler

İSKİ'nin verdiği bilgiye göre, su kesintisinden etkilenecek mahalleler aşağıda listelenmiştir:

Bahçelievler'de Susuz Kalacak Bölgeler:

  • Bahçelievler (bir kısmı)
  • Yenibosna Merkez (bir kısmı)
  • Çobançeşme (bir kısmı)
  • Hürriyet (bir kısmı)
  • Kocasinan Merkez
  • Zafer
  • Fevzi Çakmak (bir kısmı)
  • Cumhuriyet
  • Soğanlı
  • Şirinevler (bir kısmı)
  • Siyavuşpaşa (bir kısmı)

Bağcılar'da Su Kesintisinden Etkilenecek Mahalleler:

  • Mahmutbey (bir kısmı)
  • 15 Temmuz (bir kısmı)
  • Bağlar (bir kısmı)
  • Barbaros
  • Yıldıztepe
  • Fevzi Çakmak (bir kısmı)
  • İnönü
  • Yenigün
  • Merkez
  • Çınar (alt kısmı)
  • Sancaktepe
  • Kemalpaşa (alt kısmı)
  • Yavuz Selim
  • Kazım Karabekir
  • Hürriyet

Güngören'de Susuzlukla Karşılaşacak Semtler:

  • Haznedar
  • Güven
  • Akıncılar
  • Mareşal Çakmak
  • Merkez
  • Sanayi (bir kısmı)
  • Güneştepe

Esenler'de Su Kesintisinden Etkilenecek Tek Mahalle:

  • Fatih Mahallesi (bir kısmı)

İSKİ, bu çalışmaların Bahçelievler Terfi Merkezi'ndeki ana isale hatlarındaki önemli ekipmanların yenilenmesi ve Bağcılar ile Kocasinan hatlarındaki vanaların güncellenmesi amacıyla gerçekleştirileceğini açıkladı. İstanbul'da bu sürek karşısında hazırlıksız kalmamak için gereken önlemleri almanız tavsiye edilmektedir.

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