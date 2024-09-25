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İstanbul Aile Vakfı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Konuşmasına Destek

İstanbul Aile Vakfı, Erdoğan'ın BM'deki konuşmasını insanlığın korunmasına yönelik önemli bir destek olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:38
İstanbul Aile Vakfı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Konuşmasına Destek

İstanbul Aile Vakfı'ndan Destek Açıklaması

İstanbul Aile Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın, insanlığın sürdürebilirliği adına mücadele eden ülkelere ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Aile Kurumuna Yönelik Küresel Saldırılar

Yapılan açıklamada, Erdoğan’ın ailesinin önemini vurguladığı konuşması, küresel cinsiyetsizleştirme projelerine karşı verilen mücadelenin temel taşlarından biri olarak değerlendirildi. "Cumhurbaşkanımızın net duruşu, insanlığın temel direği olan aileyi savunan bir manifesto niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı.

Cinsiyetsizleştirme Propagandası

Açıklamada ayrıca, Cinsiyetsizleştirme konusundaki propagandanın yalnızca bir tercih olmadığını, aynı zamanda küresel bir dayatma haline geldiği kaydedildi. Bu tür ideolojik projelerin, insanlık değerlerine ve çocukların gelişimine zarar verdiği vurgulandı.

Aile Yapısının Korunması Önemli

Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Ailenin Dostları Grubu’na katılımının, aileyi koruma mücadelesine büyük bir güç katacağı ifade edildi. "Aile, toplumsal sürdürülebilirliğin temelini oluşturan bir yapı taşıdır," denildi.

Uluslararası Aile Ajansı Önerisi

Vakıf, BM nezdinde uluslararası bir aile ajansının kurulmasının önemine de dikkat çekerek, bu ajansın İstanbul’da merkezlenmesinin stratejik bir rol oynayabileceğini belirtti. "Aile yapısını korumak, insanlığın gelecek serüveninin korunmasıdemektir" açıklamasında bulunuldu.

Uluslararası Mücadeleye Davet

İstanbul Aile Vakfı, diğer ülkeleri ve ilgili kurumları aileyi koruma çabalarına katılmaya davet ederek, "Bu global mücadelede üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz," dedi.

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