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İstanbul Ambarlı Açıklarında Gemide Yangın: Hasar Tespit Edildi

Ambarlı açıklarında meydana gelen gemi yangınında hasar oluştu. Kıyı Emniyeti ekipleri yangına müdahale etti.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 14:29
İstanbul Ambarlı Açıklarında Gemide Yangın: Hasar Tespit Edildi

Ambarlı Açıklarında Gemi Yangını!

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Ambarlı açıklarında seyreden bir atık toplama gemisinde yangın meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bu yangın, gemide önemli hasara yol açtı.

Bölgedeki olayın ihbar edilmesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangının ardından yapılan incelemelerde, geminin yapısında çeşitli hasarların oluştuğu tespit edildi.

Yangınla ilgili olarak daha fazla bilgi ve olayın nedeni hakkında açıklamalar bekleniyor.

Avcılar'da, Ambarlı açıklarındaki bir gemide çıkan yangında hasar meydana geldi.

Avcılar'da, Ambarlı açıklarındaki bir gemide çıkan yangında hasar meydana geldi.

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