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İstanbul, Ankara, İzmir’de çamur yağmuru alarmı! Arabanızı yıkamayın, camlarınızı silmeyin

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu hafta sonu "Afrika katkılı çamur yağmuru" bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Hava Forum gibi kaynaklardan gelen uyarılar, üç büyükşehrin sakinlerini tedirgin ediyor.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 12:52
İstanbul, Ankara, İzmir’de çamur yağmuru alarmı! Arabanızı yıkamayın, camlarınızı silmeyin

Türkiye’nin Üzerine Çöken Afrika Tozları: Hafta Sonu Hava Durumu Analizi

Bu hafta sonu, Türkiye’nin batı bölgeleri, Afrika’dan gelen tozların etkisi altında kalacak. Meteoroloji uzmanları, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de ‘çamur yağmuru’ beklendiği konusunda uyarıyor. İşte detaylar:

hava-durumu

ÇAMUR YAĞMURUNA DİKKAT! 

Uzmanlar, hafta sonu için araçların yıkanmaması ve camların silinmemesi tavsiyesinde bulunuyor. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla, Afrika tozlarının Türkiye’ye doğru hareket ettiği ve bu durumun uydu görüntüleriyle de teyit edildiği belirtiliyor.

MEYVE VE SEBZELERİ İHMAL ETMEYİN 

Hava durumu analizleri yapan platformlar, vatandaşları meyve ve sebzeleri tüketmeden önce dikkatlice yıkamaları konusunda uyarıyor. Bu önlem, çamur yağmurunun olası sağlık risklerini minimize etmeye yardımcı olabilir.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporlarına göre, hafta sonu boyunca İstanbul, İzmir ve Ankara’da yağış bekleniyor. Özellikle İstanbul’da hava sıcaklığının 4-5 derece düşmesi ve yağışlı bir hava durumu öngörülüyor.

hava-durumu

METEOROLOJİ’DEN UYARILAR 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yüksek kar örtüsü bulunan bölgelerde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuyor. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis oluşabileceği belirtiliyor.

SICAKLIK VE RÜZGAR TAHMİNLERİ 

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği ve rüzgarların genellikle güney yönlerden eseceği tahmin ediliyor.

hava-durumu

İstanbul'da çamur yağmuru ne zaman?

Cumartesi günü

Ankara'da çamur yağmuru olacak mı?

Evet, cumartesi günü

İzmir'de çamur yağmuru ne zaman bitecek?

Cumartesi akşamı

Çamur yağmurundan nasıl korunulur?

Araba yıkamayın, cam silmeyin, meyve ve sebzeleri yemeden önce iyice yıkayın.

Çamur yağmuru ne kadar sürecek?

Yaklaşık 24 saat

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