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İstanbul Ataşehir'de 10 Araç Kundaklandı, 2 Zanlı Yakalandı

Ataşehir'de sanayi sitesinde 10 aracın kundaklanmasıyla ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 17:07
İstanbul Ataşehir'de 10 Araç Kundaklandı, 2 Zanlı Yakalandı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, Bostancı Sanayi Sitesi’nin bulunduğu Kılıç Sokak'taki bir alanda işlenen kundaklama olayı, gündemi sarstı. Olayda, 10 araç alev alev yanarken, polis ekipleri olayla ilgili 2 zanlıyı yakaladı ve adliyeye sevk etti.

Yangın, bir otelin açık otoparkına da sıçrayarak büyük bir can ve mal kaybına yol açtı. Soruşturma çerçevesinde inceleme yapan emniyet güçleri, güvenlik kamerası kayıtlarından B.Y. (25) ve T.A. (23) isimli şüphelilerin, araçları kundakladıktan sonra hızla bölgeden kaçtığını tespit etti.

Olayın ardından, düzenlenen bir operasyonla ikameti tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, olay anında alkollü oldukları belirlendi. Soruşturma kapsamında, her iki zanlı da mala zarar verme ve kundaklama suçlarından adalet önüne çıkarıldı.

Bostancı Sanayi Sitesi'nde yer alan hurda araçların çekildiği alanda, yangının çıkmasıyla birlikte çevredeki güvenlik kameraları üzerinde yoğunlaşan polis, yangın öncesinde gelişen hareketliliği detaylı bir şekilde inceledi. Yangın, büyük bir tehlikeyi beraberinde getirdi.

Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma ise devam etmekte.

Ataşehir'de, sanayi sitesindeki alanda 10 aracın kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2...

Ataşehir'de, sanayi sitesindeki alanda 10 aracın kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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