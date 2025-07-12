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İstanbul Aydos Ormanı'nda Yangın: İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

İstanbul Aydos Ormanı'nda çıkan yangın sonrası itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 15:35
İstanbul Aydos Ormanı'nda Yangın: İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Yangın, Pendik'teki Aydos Ormanı'nda Başladı

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, bölge halkını endişelendirdi. Yangının, ormanın Pendik ilçesi sınırlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktığı bildirildi.

İtfaiye ve Polis Ekipleri Olay Yerinde

Olayın duyulmasının ardından hızla itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının söndürülmesi için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Gelişmeler için takipte kalın.

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda Pendik ilçesindeki sınırlarında yer alan bölgesinde henüz...

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda Pendik ilçesindeki sınırlarında yer alan bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda Pendik ilçesindeki sınırlarında yer alan bölgesinde henüz...

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda Pendik ilçesindeki sınırlarında yer alan bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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