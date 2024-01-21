İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 60’ı aştı: Son yağışlar barajlara can suyu oldu

İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne? İSKİ güncel verileri paylaştı

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyesini yükseltti. İSKİ’nin verilerine göre, 21 Ocak Pazar günü itibarıyla İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 59,10’dan yüzde 60,23’e çıktı. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 daha fazla.

Barajlarda 1 günde 16 milyon metreküp su artışı







İSKİ’nin baraj doluluk oranları sayfasında yer alan verilere göre, 21 Ocak Pazar günü İstanbul barajlarında toplam 602,3 milyon metreküp su bulunuyor1. Bu miktar, bir önceki güne göre 16 milyon metreküp artış gösteriyor. Barajlardaki su miktarı, İstanbul’un yıllık su ihtiyacının yüzde 40’ına denk geliyor.

En dolu baraj Elmali, en az dolu baraj Pabucdere

İstanbul'daki 10 barajın doluluk oranlarına göre yapılan incelemelerde, en yüksek doluluk oranına sahip barajın yüzde 84,42 ile Elmali Barajı olduğu belirlendi. Elmali Barajı'nı sırasıyla yüzde 78,15 ile Ömerli Barajı ve yüzde 73,68 ile Darlık Barajı takip ediyor. En düşük doluluk oranına sahip olan baraj ise yüzde 26,13 ile Pabucdere Barajı olarak tespit edildi. Pabucdere Barajı'nı yüzde 41,6 ile Sazlıdere Barajı ve yüzde 42,41 ile Kazandere Barajı izliyor..

İstanbul Baraj Doluluk Oranı nedir?



İstanbul Baraj Doluluk Oranı, İstanbul’da içme suyu sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranını gösteren bir veridir. İSKİ, her gün baraj doluluk oranlarını internet sitesinde yayınlamaktadır.

İstanbul Baraj Doluluk Oranı kaç olmalı?

İstanbul Baraj Doluluk Oranı’nın kaç olması gerektiği, İstanbul’un su tüketimi, yağış miktarı, iklim değişikliği gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, baraj doluluk oranının yüzde 50’nin altına düşmemesi, su sıkıntısı yaşanmaması için önemlidir.

İstanbul Baraj Doluluk Oranı nasıl artar?

İstanbul Baraj Doluluk Oranı, yağışların artması, su tüketiminin azalması, su kayıplarının önlenmesi, su tasarrufu yapılması gibi yollarla artabilir. İSKİ, İstanbul halkını su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek için çeşitli kampanyalar düzenlemektedir.