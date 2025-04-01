İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı %80'i Aştı

İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla %80,15 seviyesine ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Kasım'da %27,49 seviyelerine kadar gerileyen bu oran, bu yıl önemli bir yükseliş gösterdi.

Barajlardaki Su Durumu

21 Şubat'ta %70,05 seviyesinde olan barajların doluluk oranı, 21 Kasım itibarıyla yeniden %80,15'e yükseldi. Öne çıkan doluluk oranları şu şekilde:

Alibey: %64,04

Büyükçekmece: %75,28

Darlık: %78,37

Elmalı: %94,04

Istrancalar: %39,58

Kazandere: %85,25

Pabuçdere: %84,33

Sazlıdere: %58,36

Terkos: %80,62

Ömerli: %93,71

Maksimum 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme kapasitesine sahip baraj ve göletlerdeki mevcut su miktarı ise 680,58 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Melen ve Yeşilçay Su Kaynakları

Barajların yanı sıra kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl itibarıyla 242,82 milyon metreküp su alındı. Dün İstanbul'da toplam 2 milyon 652 bin metreküp su tüketimi gerçekleştirildi.

Son 10 Yılın Doluluk Oranları

İSKİ istatistiklerine göre, son 10 yıl içinde baraj doluluk oranları şöyle kaydedildi: