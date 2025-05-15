İstanbul Barış Müzakereleri: Bölge Ticaret Hacmi Artacak

İstanbul'daki Barış Müzakereleri Ticaret Hacmini Artıracak

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakereleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Gürcan, bu müzakerelerin sonuçlarının, bölgedeki ticaret hacmini artıracağına inandığını vurgulayarak, "Bu savaşın sonlanması, bölgedeki ticaret hacminin daha da üst seviyeye çıkmasını sağlayacak" dedi.

İstanbul Barış Müzakereleri, bölgedeki siyasi gerilimlerin sona ermesine yardımcı olmanın yanı sıra, ekonomik iş birliklerini de güçlendirmeyi vaat ediyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, müzakerelerin olumlu bir sonuç ile nihayete ermesi durumunda Türkiye'nin stratejik konumu, ticaret yollarının yeniden canlanmasını sağlayabilir.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025" kapsamında Kazan'da bulunan Gürcan, buradaki Türkiye standında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025" kapsamında Kazan'da bulunan Gürcan, buradaki Türkiye standında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.