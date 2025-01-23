İstanbul Barosu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, PKK Operasyonunda Gözaltına Alındı

Fırat Epözdemir PKK Soruşturmasında Gözaltında
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek üzere gerçekleştirdiği çalışmalarda, Epözdemir'in Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi olduğuna dair örgüt arşivinde ele geçirilen veriler tespit edildi.
Örgütsel Faaliyetlere Katılım Tespit Edildi
2015 yılında "Diren Cizre" adlı WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı belirlenen Epözdemir'in, örgüte ait bez parçasıyla fotoğrafının bulunduğu da tespit edildi. Bu gelişmeler ışığında, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Arama İşlemleri Devam Ediyor
Yurt dışından İstanbul Havalimanı'na döndükten hemen sonra gözaltına alınan Fırat Epözdemir'in evinde ve avukatlık ofisinde arama işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir (ortada), terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Epözdemir'in, 2015'te "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüte ait bez parçasıyla fotoğrafı olduğu belirlenen soruşturmada, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.