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İstanbul Başsavcılığı'ndan Öğrencilere Siyasi Yasak İddialarına Cevap

İstanbul Başsavcılığı, öğrencilere yönelik siyasi yasak uygulandığı iddialarını yalanladı ve açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:22
İstanbul Başsavcılığı'ndan Öğrencilere Siyasi Yasak İddialarına Cevap

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, öğrenciler hakkında siyasi yasak istendiği yönündeki haberlerin manipülatif olduğunu açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası izinsiz gösterilere katılan öğrencilere karşı dava sürecinde ortaya çıkan iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, son dönemlerdeki toplumsal olaylarla ilgili olarak dava açılan öğrencilerin özellikle siyasi yasak talep edildiği yönündeki haberlerin yalan ve manipülatif nitelikte olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince ceza ve infaz sistemimizde suç ayrımı olmaksızın tüm kasten işlenen suçlarda mahkumiyetin doğal sonucu olarak belirli haklardan yoksun bırakılma tedbirlerinin uygulanacağı" ifade edildi.

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