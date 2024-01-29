İstanbul beyaza büründü: Meteoroloji'den yeni hafta başında kar uyarıları ard arda geldi

İstanbullular dün akşam saatlerinde uzun zamandır özlenen kar yağışına kavuştu. Şehrin yüksek yerleri beyaz örtüyle kaplandı. Hava durumuyla ilgili yapılan son açıklamalara göre kar yağışı bugün de sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının yarın da devam edeceğini bildirdi. Trafiğe çıkan sürücüler için özel uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sarı kodlu uyarı yaptı. Sarı kod, hava durumu potansiyel riskli olduğu anlamına gelir. Beklenen meteorolojik olay olağan dışı değildir, ancak meteorolojik koşullardan etkilenebilecek işler konusunda dikkatli olunması gerekir.





AKOM İSTANBUL İÇİN SARI KODLU UYARI YAPTI

İstanbul’da hava sıcaklığının son günlerde azalmasının sonucunda, Ataşehir, Kartal, Tuzla gibi ilçelerde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Meteorolojinin uyarılarının peşinden İstanbul’da öngörülen kar Anadolu Yakası’nda kendini gösterdi. Dün akşam saatlerinde zayıf başlayan kar yağışı gece saatlerinde bazı bölgelerde şiddetini arttırdı.

Üsküdar ve Kadıköy'de aniden başlayan dolu, Kartal'ın yüksek yerlerinde ise kar yağışıyla birlikte geldi. Beklenen yağış gece saatlerinde etkisini gösterirken, bazı ilçelerde dolu yağması trafiğe çıkan sürücülerde hayret uyandırdı. Üsküdar ve Kadıköy'de dolu yağışı yüzünden sürücüler trafikte yavaş ve dikkatli hareket etti. Kartal Aydos tepesi ve civarında ise lapa lapa kar yağışı görüldü. Yollar beyaz örtüyle kaplandı, evlerin çatılarında ise kar yığıntıları oluştu. Kar yağışının ilerleyen saatlerde aralıklarla devam etmesi öngörülürken, İBB ve AKOM'da vatandaşları olası aksaklıklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.





İSTANBUL'DA AVRUPA YAKASI KAR YAĞIŞININ ETKİSİ ALTINDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin tamamı parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Kayseri ve Niğde dışında), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Kars ve Ardahan dışında), Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gümüşhane çevreleri, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Mersin'in batı kesimleri aralıklı yağışlı olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, iç kesimlerde kar şeklinde beklenen yağışların; kuzey kesimleri özellikle olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde ara sıra şiddetli olması öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı olabileceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ riski var.





KUVVETLİ KAR VE DOLU YAĞIŞI UYARISI

Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın olacak. Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; kuzey kesimleri özellikle olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde ara sıra şiddetli olması öngörülüyor. Bu nedenle olası aksaklıklara karşı (ulaşımda gecikmeler, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekir. Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu yüzden olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekir.

