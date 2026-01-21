İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 83'e Ulaştı — D-100'de Araç Kuyrukları

İstanbul'da akşam iş çıkışında trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı; D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 19:51
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 19:56
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 83'e Ulaştı — D-100'de Araç Kuyrukları

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

İş çıkışı saatlerinde D-100'de uzun araç kuyrukları oluştu

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu önemli ölçüde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü.

D-100 Karayolunda araçlar ilerlemekte zorlanırken, yollarda uzun kuyruklar oluştu. İşlerinden dönen vatandaşlar, yoğun trafik nedeniyle evlerine ulaşmakta güçlük çekti.

Yetkililerden veya ilgili kurumlardan yapılan başka bir açıklama haberde yer almıyor; yoğunluğun devam etmesi durumunda sürücülere alternatif güzergâh ve trafik uyarılarına dikkat etmeleri öneriliyor.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

