İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 83'e Ulaştı — D-100'de Araç Kuyrukları

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

İş çıkışı saatlerinde D-100'de uzun araç kuyrukları oluştu

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu önemli ölçüde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü.

D-100 Karayolunda araçlar ilerlemekte zorlanırken, yollarda uzun kuyruklar oluştu. İşlerinden dönen vatandaşlar, yoğun trafik nedeniyle evlerine ulaşmakta güçlük çekti.

Yetkililerden veya ilgili kurumlardan yapılan başka bir açıklama haberde yer almıyor; yoğunluğun devam etmesi durumunda sürücülere alternatif güzergâh ve trafik uyarılarına dikkat etmeleri öneriliyor.

