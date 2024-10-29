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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Başladı

Yat yarışları nedeniyle askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yeniden açıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 16:56
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Başladı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Normalleşti

İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen "Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları" dolayısıyla geçici olarak durdurulan gemi trafiği, saat 16.50 itibarıyla yeniden normale döndü.

Yarışlar ve Trafik Bilgisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen yat yarışları nedeniyle, İstanbul Boğazı'ndaki gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alınmıştı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, gemi trafiğinin saat 16.50 itibarıyla kuzey-güney yönünde açıldığı belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte İstanbul Boğazı üzerindeki gemi trafiği yeniden aktif hale geldi.

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