İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov için arama 3. günde

İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücü için arama 3. günde

Güncelleme

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov için arama çalışmaları devam ediyor.

24 Ağustos'ta, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışta yer alan Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor.

Arama çalışmaları ve müdahaleler

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme alanı başta olmak üzere Boğaz genelinde detaylı arama yapıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar Vaniköy açıklarında dalış yaparak su altını taradı.

Çalışmaları bota bindirilen basın mensupları da yakından takip etti.

Soruşturma ve talep edilen kayıtlar

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaybolmaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına yazı gönderildi. Yazıda, Svechnikov'un kimlik ve adres bilgisinin tespit edilmesi ile yarış sırasında alınan görüntüler ve gereken tüm kamera kayıtlarının toplatılıp gönderilmesi istendi.

Savcılık ayrıca, kaybolan sporcuya ilişkin yakınlarının tespit edilerek mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınmasını; Svechnikov'u tanıyan ve aynı yarışma organizasyonunda yer alan kişilerin bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınmasını talep etti. Otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının da incelenmesi istendi.