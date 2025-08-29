DOLAR
İstanbul Boğazı'nda Kayıp Rus Yüzücü Nikolai Svechnikov İçin Arama 6. Gününde

İstanbul Boğazı'nda Boğaziçi Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov için deniz ve hava destekli arama çalışmaları 6. gününde sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:54
Arama çalışmaları havadan ve denizden yoğunlaştırıldı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov için arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor.

Yarış, 24 Ağustos tarihinde İstanbul Boğazı'nda, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleşmişti. Yarış sonrası Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine ekipler harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz polisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, başta yarışın yapıldığı Kanlıca-Kuruçeşme bölgesi olmak üzere Boğaz genelinde kapsamlı arama çalışmaları yürütüyor.

Arama faaliyetleri, botların yanı sıra Yandan Taramalı Sonar (YTS) destekli cihazlar ve dalış timleri ile kesintisiz sürdürülüyor. Sabah saatlerinden itibaren çalışmalara helikopter desteği de eklendi.

Dalgıçlardan oluşan Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma Özel Timi (DEGAK) ekiplerinin gerçekleştirdiği dalışlar, su altı kamerasıyla görüntülendi ve kayıt altına alındı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirtiyor; ekiplerin hem deniz yüzeyinde hem de su altı ve havadan tarama faaliyetlerini yoğunlaştırdığı kaydedildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen İstanbul Boğazı'ndaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'u arama çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor.

