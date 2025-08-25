DOLAR
41 0,34%
EURO
47,95 0,77%
ALTIN
4.437,24 -0,13%
BITCOIN
4.566.701,69 1,13%

İstanbul Boğazı'nda Kayıp Rus Yüzücü: Nikolay Svechnikova İçin Arama Başladı

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kayboldu; deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri arama başlattı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:05
İstanbul Boğazı'nda Kayıp Rus Yüzücü: Nikolay Svechnikova İçin Arama Başladı

İstanbul Boğazı'nda Kayıp Rus Yüzücü: Nikolay Svechnikova İçin Arama Başladı

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sonrası ekipler seferber oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kayboldu.

Dün, 81 ülkeden 2820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışta, Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, başta yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme bölgesi olmak üzere Boğaz genelinde Rus sporcuya ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi...

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kayboldu. Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
2
Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025
3
Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025
4
Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava
5
Edirne Havsa'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hastanede Öldü
6
Türk Yıldızları Ahlat'ta: Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılında Gösteri ve 1071 Balon
7
Ticaret Bakanlığı'ndan 2025-2026 Kırtasiye Denetimi: 81 İlde Eş Zamanlı İnceleme

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı