İstanbul Boğazı'nda Kayıp Rus Yüzücü: Nikolay Svechnikova İçin Arama Başladı

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sonrası ekipler seferber oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kayboldu.

Dün, 81 ülkeden 2820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışta, Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, başta yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme bölgesi olmak üzere Boğaz genelinde Rus sporcuya ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

