DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.686.513,98 1,82%

İstanbul Boğazı'nda Open Rafah'ın Deniz Konvoyu: Gazze'ye Dayanışma Mesajı

Open Rafah çağrısıyla Karaköy'den kalkan tekneler Üsküdar Salacak'ta buluştu; dev Filistin bayrağı açıldı, Kız Kulesi'ne bayrak asıldı, Gazze'ye dayanışma mesajları gönderildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 17:54
İstanbul Boğazı'nda Open Rafah'ın Deniz Konvoyu: Gazze'ye Dayanışma Mesajı

İstanbul Boğazı'nda Open Rafah'ın Deniz Konvoyu: Gazze'ye Dayanışma Mesajı

Open Rafah grubu, Refah Kapısı'nın açılması ve ablukanın kırılması için Gazze'ye hareket edecek Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla İstanbul Boğazı'nda eylem gerçekleştirdi.

Eylem ve Rota

Karaköy'den hareket eden tekneler, Üsküdar Salacak açıklarına ulaştı. Katılımcıların tekneleriyle destek verdiği buluşmada İstanbul Boğazı'ndan Gazze'ye dayanışma mesajları gönderildi.

Burada denizde dev bir Filistin bayrağı açılırken, Kız Kulesi'ne de Türk ve Filistin bayrakları asıldı.

Sloganlar, Görsel Mesajlar ve Dualar

Etkinlikte sıkça atılan sloganlar arasında Her yer Gazze her yer direniş, İstanbul'dan Gazze'ye direnişe 1000 selam, Nehirden denize özgür Filistin, Refah açılsın Gazze yaşasın ve Hamas'a selam direnişe devam yer aldı.

Katılımcıların yaktığı siyah sis meşaleleri görsel bir mesaj oluşturdu. Programda yüzlerce kişi Filistin ve Gazze için dualar etti.

Etkinlik, havadan dron kameralarıyla farklı açılardan görüntülendi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri İncesu'da Motosiklet Kazası: Nurican Karaca (23) Hayatını Kaybetti
2
Tokat'ta Gıjgıj Tepesi'nde Orman Yangını: Ekipler Karadan Müdahale Ediyor
3
Efkan Ala: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'İnsanlığın Ortak Vicdanı'
4
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
5
Memişoğlu: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gönderdiği Gazze Mektubu 'İnsani Çağrı'
6
Türk Yıldızları Malazgirt Semalarında Gösteri Uçuşu — 954. Yıl
7
Macron-Tokayev Telefon Görüşmesi: Ulaşım ve Enerjide Stratejik Ortaklık

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı