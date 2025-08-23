İstanbul Boğazı'nda Open Rafah'ın Deniz Konvoyu: Gazze'ye Dayanışma Mesajı

Open Rafah grubu, Refah Kapısı'nın açılması ve ablukanın kırılması için Gazze'ye hareket edecek Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla İstanbul Boğazı'nda eylem gerçekleştirdi.

Eylem ve Rota

Karaköy'den hareket eden tekneler, Üsküdar Salacak açıklarına ulaştı. Katılımcıların tekneleriyle destek verdiği buluşmada İstanbul Boğazı'ndan Gazze'ye dayanışma mesajları gönderildi.

Burada denizde dev bir Filistin bayrağı açılırken, Kız Kulesi'ne de Türk ve Filistin bayrakları asıldı.

Sloganlar, Görsel Mesajlar ve Dualar

Etkinlikte sıkça atılan sloganlar arasında Her yer Gazze her yer direniş, İstanbul'dan Gazze'ye direnişe 1000 selam, Nehirden denize özgür Filistin, Refah açılsın Gazze yaşasın ve Hamas'a selam direnişe devam yer aldı.

Katılımcıların yaktığı siyah sis meşaleleri görsel bir mesaj oluşturdu. Programda yüzlerce kişi Filistin ve Gazze için dualar etti.

Etkinlik, havadan dron kameralarıyla farklı açılardan görüntülendi.