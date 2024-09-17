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İstanbul Boğazı'nda Sürüklenen Bot Başarıyla Kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda kaybolan şişme bot, Kıyı Emniyeti tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 20:40
İstanbul Boğazı'nda Sürüklenen Bot Başarıyla Kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda Bot Kurtarma Operasyonu

İstanbul Boğazı'nda, içinde bir kişi bulunan 4 metre uzunluğundaki şişme bot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Kurtarma Detayları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında meydana geldiği ifade edildi. Bot, söz konusu bölgede makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlamıştı.

Emniyetli Yanaşma

Olay yerine ulaşan Kıyı Emniyeti ekipleri, "Tahlisiye-10" botunu kullanarak sürüklenen şişme bota müdahale etti. Kurtarma işleminin ardından bot, Ortaköy'e emniyetle yanaştırıldı.

Bu başarılı operasyon, Kıyı Emniyeti'nin acil durumlarda etkin müdahale kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

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