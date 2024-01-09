İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'da 1,5 milyon konut acil dönüştürülmeli!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde esnafı ziyaret etti. Kurum, buradaki konuşmasında, yerel seçimlere dün itibaren başladıklarını ifade etti. Kurum, İSTOÇ'taki esnafın taleplerini önemsediklerini, onlarla iş birliği içinde olacaklarını ve ortak kararları uygulayacaklarını söyledi.

Kurum, şehirdeki ağır araç trafiğine dikkat çekerek, "İstanbul'umuzun trafik yükünü azaltacak yeni lojistik merkezleri kuracağız. Şehrin çeperinde bu lojistik merkezlerle birlikte de bilhassa Mahmutbey Kavşağı'ndaki bu soruna ilişkin yükü azaltmış olacağız. Mahmutbey Kavşağı'nda da bir yıllık acil eylem planımız çerçevesinde hızlı bir şekilde buradaki çözümü hayata geçirecek adımlarımızı atacağız" dedi.

TÜRKİYE YÜZYILINDA HEDEF ÜRETİM YÜZYILI OLMASI

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde esnafı ziyaret etti. Kurum, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu anlattı ve İstanbul'un sorunlarını çözmek için çalışacaklarını söyledi. Kurum, ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle ilgili sözlerine de yanıt verdi.

Kurum, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hatırlatarak, "Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz üretimin yüzyılı olması. Biz, üretimin yüzyılı çerçevesinde de bu projeleri sanayiden turizme, ticarete, tarıma her alanda arttırma, kapasitesini yine büyütme çalışmalarını gerçekleştireceğiz" dedi.

Kurum, sözlerini tamamladıktan sonra gazetecilerin sorularına cevap verdi. Bir gazetecinin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kendi şansımı Sayın Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem." şeklindeki sözlerini sorması üzerine Kurum, şu yanıtı verdi:

"İstanbul'un sorunları var ve bu seçimde de özne İstanbul olmalı, İstanbul'da yaşayan 16 milyon vatandaşımız olmalı. Biz rakibimizi ifade ettik. Rakibimiz İstanbul'a karşı olan ilgisizliktir, rakibimiz ihmalkarlıktır. Rakibimiz Mahmutbey'deki trafik çilesini çözmeyen iradedir. Rakibimiz 16 milyon İstanbulluya söz verip de o sözleri gerçekleştirmeyen yönetim anlayışıdır.



Rakibimiz, 'Herkesi kucaklayacağız' deyip de o hizmetleri İstanbul'a kazandırmayanlardır. Dolayısıyla biz sadece İstanbul'a odaklanacağız. İstanbul'un meselelerine odaklanacağız. Bizi İstanbullular polemik içerisinde görmeyecek. Tekrar söylüyorum, biz çalışacağız, sahada olacağız. Üreteceğiz, İstanbulluyu dinleyeceğiz. Anlayacağız, çözüm ortaya koyacağız ve o çözüme ilişkin de gerekli projelerimizi hayata geçireceğiz."

800 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜM İŞLEMİ TAMAMLANDI

Kurum, TOKİ, Emlak Konut ve bakanlıkların iş birliğiyle İstanbul'a yüz binlerce sosyal konut kazandırdıklarını belirtti. Kurum, 800 bin konutun dönüşüm işleminin de bitirildiğini ifade etti.

Kurum, verdikleri sözleri yerine getirdiklerini söyleyerek, "O sözü tutmanın gayreti içerisinde olduk. Bu eleştiriyi yapan mevcut Büyükşehir Belediyesi aynaya dönüp kendisine bakması gerekir. '100 bin kentsel dönüşüm konutu, 40 bin sosyal konut yapacağım' deyip, ikisini topladığınızda 140 bin ediyor. '140 bin konut yapacağım' deyip 5 bin konutu yapamayan bir iradeden bahsediyoruz. Şimdi bu irade mi bize akıl verecek, bu irade mi bizi eleştirecek? Böyle bir şey olabilir mi? Dönüp aynaya bakacaksınız. İş bilenin, kılıç kuşanın. Bizim referansımız yaptığımız işler, eserlerimiz" diye konuştu.

BİZ GERÇEK BELEDİYECİLİK YAPACAĞIZ

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kurum, toplu ulaşıma zam yapmayacaklarını, aksine trafik sorununu çözerek vatandaşın bütçesine destek olacaklarını açıkladı. Kurum, 'gerçek belediyecilik yapacağız' vurgusu ile milletin isteklerine cevap vereceklerinin altını çizdi. Açıklamasında ulaşıma zam yapma planı bulunmadığını belirten Kurum zam yapmanın aksine ulaşımı herkes için kolaylaştırma hedefinde olduklarını söyledi.

Öte yandan Kurum, MHP'den aldığı desteğe teşekkür ederek, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da meydanlarda Türkiye'nin birlik ve beraberliği için oluşturulduğunu hatırlattı.