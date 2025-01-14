İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek, AA 'Yılın Kareleri' Oylamasında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:54
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek, AA 'Yılın Kareleri' Oylamasında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek, AA'nın Oylamasına Destek Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı’nın düzenlediği ‘Yılın Kareleri’ oylamasına katılım gösterdi. Bu önemli etkinlikte, Başsavcı Vekilleri Can Tuncay ile Evliya Çalışkan da yer aldı.

Yılın Kareleri Oylaması Nedir?

Anadolu Ajansı tarafından her yıl düzenlenen ‘Yılın Kareleri’ oylaması, basın fotoğraflarının değerlendirilmesi ve en anlamlı karelerin seçilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu yılki oylamada, birçok etkileyici fotoğraf yer aldı.

Böylelikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, basın özgürlüğüne ve sanata olan desteğini bir kez daha gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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