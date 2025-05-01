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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde HAK-İŞ ve DİSK temsilcileri, emeğin sesi ve dayanışmanın simgesi için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 10:43
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

İstanbul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladı. HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk'un önderliğinde, sendika temsilcileri Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. ‘Vergide adalet emekte barış’ ve ‘Direne direne kazanacağız’ sloganları eşliğinde yürüyen grup, Gümüşsuyu Caddesi'nden Kazancı Yokuşu'na ilerledi.

Emeğin Sesi ve Adaletin Çağrısı

İluk, burada yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın emeğin, dayanışmanın ve ortak mücadelenin simgesi olduğunu vurguladı. “Bugün yalnızca bayram kutlamıyor, aynı zamanda emeğimizin karşılığını talep ediyoruz” dedi. HAK-İŞ olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da problemleri barışçıl bir şekilde dile getirmenin önemine değindi.

Büyük Mücadelenin Hatırlanması

DİSK üyeleri de Gümüşsuyu Caddesi'nde toplanarak, “1 Mayıs şehitleri ölümsüzdür” ve “Inadına sendika, inadına DİSK” sloganlarıyla Kazancı Yokuşu'na yöneldi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, “1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günüdür” ifadelerini kullandı. 1977 ve 1989 yıllarında kaybettikleri dostlarını saygı ve özlemle andığını belirtti.

Her iki sendika temsilcisi de Taksim Anıtı'na çelenk bırakarak çalışanların hakları için bir araya geldiklerini bir kez daha vurguladı. 1 Mayıs'ın ruhunu yaşatmanın önemine dikkat çektiler.

Sendikaların Taksim Anıtı'na gelişleri sürerken, İstanbul'un her köşesinde 1 Mayıs'ın eşitlik ve dayanışma mesajını vermek amacıyla etkinlikler devam ediyor.

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bazı sendikaların temsilcileri, Taksim...

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bazı sendikaların temsilcileri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bazı sendikaların temsilcileri, Taksim...

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bazı sendikaların temsilcileri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

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