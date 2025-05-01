İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Taksim Cumhuriyet Anıtı etrafında toplanan sendikalar, etkinliklerin ardından alanı demir bariyerlerle kapattı.

Gümüşsuyu Caddesi'nde buluşan Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) üyeleri, Taksim Meydanı'na yürüyerek anıt önünde saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşını okudu. SİME-SEN Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemir, buradaki konuşmasında emek ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Bugün adalet, eşitlik ve emek mücadelesinin günüdür. Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan diğer sendikalar arasında Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) ve Kamu Birliği Konfederasyonu da yer aldı. Sendikalar, 1 Mayıs 1977'de Taksim’de hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.

Çelenk sunma törenlerinin ardından, polis ekipleri anıtın çevresini tekrar demir bariyerlerle kapattı ve Taksim Meydanı'na girişlere izin verilmedi.

Saraçhane'deki Kutlamalar ve Yollar Açıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, Fatih'teki Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi. Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından grup Saraçhane'den ayrıldığı için çevrede kapatılan yollar trafiğe yeniden açıldı.

Kadıköy'de Yağış ve Gözaltılar

Kadıköy'de gerçekleştirilen etkinlikte, DİSK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) öncülüğünde bazı gruplar sağanak yağış nedeniyle alandan ayrılmak zorunda kaldı. Ayrıca, Mecidiyeköy'de toplanarak Taksim'e gitmek isteyen bir gruba polis tarafından izin verilmedi. Polisin uyarılarına rağmen yürüyüşte ısrar eden bazı kişiler gözaltına alındı ve bu esnada polis ekipleri Mecidiyeköy Meydanı'nı tamamen kapattı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Fatih'teki Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Fatih'teki Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.