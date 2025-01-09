İstanbul'da 1 Milyon Dolarlık Hırsızlık: İki Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Büyük Hırsızlık Olayı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde meydana gelen 1 milyon dolarlık hırsızlık vakasında, iş insanı Fikret Öztürk'ün evinden çalınan değerli eşyalarla ilgili olarak iki şüpheli tutuklandı.

Yakalama ve Tutuklama Süreci

Emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda zanlılar Musa B. ile Nihat D. gözaltına alındı. Adli işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadeleri sonrası tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlikteki ifadelerinde ise her iki zanlı, suçlamaları reddetti.

Zanlıların Savunmaları

Musa B., eşine almak istediği bir bileklik için Nihat D.'ye para verdiğini, ancak bilekliğin sahte çıkması üzerine aralarında çıkan tartışmada aleyhinde ifade verdiğini öne sürdü. Nihat D. ise, kolluk kuvvetlerine yardımcı olduğunu savunarak, hırsızlık malı olduğunu bilmediğini ifade etti ve WhatsApp konuşmalarını delil gösterdi.

Hırsızlık Olayının Detayları

Polis, 28 Aralık 2024 tarihinde hırsızlık olayını araştırmaya başladı. Fikret Öztürk'ün Burhaniye Mahallesi Tunuslu Mahmutpaşa Caddesi'ndeki evine giren zanlıların, güvenlik sistemlerini aşarak çelik kasada bulunan tabanca, 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası ile 10 bin dolar ve 2 bin avro çaldıkları belirlendi. Zanlıların kimlikleri, güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilerek, 25 suç kaydı bulunan Musa B. ile ziynet eşyasını ondan aldığı iddia edilen Nihat D. yakalandı.