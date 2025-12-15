İstanbul'da 1 ton 144 kilo uyuşturucu ve 6 milyon 888 bin 480 hap ele geçirildi

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 1 ton 144 kilo ve 6 milyon 888 bin 480 hap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir aylık çalışmada birçok ilçede düzenlenen operasyonlarla büyük miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirerek kamuoyuna sergiledi.

Operasyonun kapsamı ve gözaltılar

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna yönelik olarak Beylikdüzü, Zeytinburnu, Arnavutköy, Pendik, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Fatih, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Şişli ilçelerinde yürütülen çalışmalarda tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen maddeler

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şu maddeler ele geçirildi: 6 milyon 153 bin 500 sentetik ecza hap, 601 bin 380 adet extacy, 523 kilo 434 gram metamfetamin, 435 kilo 292 gram skunk, 176 kilo 920 gram kokain, 133 bin 600 captagon hap, 8 kilo 750 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve 192 kilo 640 gram katkı maddesi. Toplamda 1 ton 144 kilo uyuşturucu ve 6 milyon 888 bin 480 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adli süreç

Operasyonlarda yakalanan 26 şüpheli adli makamlara sevk edildi; bunlardan 4 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın açıklaması

Ele geçirilen uyuşturucular, Fatih'te bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi. Alanda görevli polis müdürlerinden bilgi alan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Uyuşturucuyla mücadelemiz sadece bir güvenlik faaliyeti değildir. Başta gençlerimiz olmak üzere toplumun bütün fertlerini korumaya yönelik bir insanlık mücadelesidir."

Yıldız, operasyonların sonuçlarını özetleyerek, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzle son 1 ay içerisinde 11 ilçemizde uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlar sonucunda 1 ton 144 kilogram uyuşturucu madde, 6 milyon 888 bin uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Operasyonlar kapsamında 26 şahıs gözaltına alınmış, 22 şahıs tutuklanmıştır. Uyuşturucuyla mücadelemiz sadece bir güvenlik faaliyeti değildir. Başta gençlerimiz olmak üzere toplumun bütün fertlerini korumaya yönelik bir insanlık mücadelesidir. Bu mücadeledeki en büyük gücümüzse İstanbul Halkımızın desteğidir. Çalışmalara katılan arkadaşlarımıza, İstanbul halkına verdikleri destek için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

