DOLAR
34,27 -0,06%
EURO
37,67 -0,04%
ALTIN
2.911,36 -0,03%
BITCOIN
2.141.007,87 0,88%

İstanbul'da 10 Ton Kaçak İplik Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 10 ton kaçak polyester iplik bulundu.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 10:45
İstanbul'da 10 Ton Kaçak İplik Ele Geçirildi

İstanbul'da Kaçak İplik Operasyonu

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla 10 ton kaçak iplik ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan ipliklerin piyasaya sürüleceği ihbarını aldı ve harekete geçti.

Operasyonun Detayları

Ekipler, şüpheli olarak belirlenen bir depoya düzenledikleri operasyon sonucunda 1 kişiyi yakalamayı başardı. Yapılan aramada, 10 ton polyester iplik bulundu. Bu operasyonla ilgili olarak elde edilen malzemeler, yasadışı ticaretin önlenmesine önemli bir katkı sağladı.

Hukuki Süreç

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçeli'den DEM Parti'ye Milli Birlik Mesajı
2
Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerden Türktransplant Sistemi
3
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'teki Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne Katılacak
4
Bahçeli: İsrail'e Karşı Kuvvet Kullanılmalı
5
Ukrayna'nın Odessa Limanına Rus Füze Saldırısı
6
Yargıtay Üyeliğine Atanan Cengiz Doğan İçin Uğurlama Töreni
7
Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısı'nda Önemli Mesajlar

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi