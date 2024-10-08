İstanbul'da 10 Ton Kaçak İplik Ele Geçirildi

İstanbul'da Kaçak İplik Operasyonu

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla 10 ton kaçak iplik ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan ipliklerin piyasaya sürüleceği ihbarını aldı ve harekete geçti.

Operasyonun Detayları

Ekipler, şüpheli olarak belirlenen bir depoya düzenledikleri operasyon sonucunda 1 kişiyi yakalamayı başardı. Yapılan aramada, 10 ton polyester iplik bulundu. Bu operasyonla ilgili olarak elde edilen malzemeler, yasadışı ticaretin önlenmesine önemli bir katkı sağladı.

Hukuki Süreç

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.