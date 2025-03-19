İstanbul'da 100 Şüpheliye Gözaltı Kararı: Ekrem İmamoğlu da Listede!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 07:54
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 07:54
İstanbul'da 100 Şüpheliye Gözaltı Kararı: Ekrem İmamoğlu da Listede!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, önemli bir gelişmeyi duyurdu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 100 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Gözaltı kararının gerekçesi ve detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmelerin takip edileceği bildirildi. İstanbul'da, kamuoyunu ilgilendiren bu durum, yerel ve ulusal medya tarafından geniş bir şekilde ele alınacak gibi görünüyor.

İlgili kurumların konuya ilişkin daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.

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